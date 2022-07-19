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Венгрия неожиданно изменила позицию по транзиту оружия в Украину

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  • 19.07.2022, 20:06
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Венгрия неожиданно изменила позицию по транзиту оружия в Украину

Будапешт разрешил транзит оружия для Киева через свою территорию.

Заместитель Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что венгры готовы пропускать через свою территорию всю помощь, которую оказывают другие страны Украине, в том числе и военную.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Левенте Мадьяр заверил, что третьи страны могут пользоваться территорией Венгрии для поставок оружия в Украину.

«Мы поражены событиями, которые здесь происходят, мы действительно сочувствуем вам. За последние 200 лет мы с Россией воевали трижды. Эти войны были не на жизнь, а на смерть. В отличие от многих западных партнеров, мы на себе ощутили, что это такое противостояние этой огромной восточной стране. При этом, сама Венгрия не будет поставлять свое оружие – это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией», – заявил он.

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