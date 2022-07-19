В Лиде пенсионерам пришли тунеядские жировки 19.07.2022, 20:15

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Чиновники говорят, что это не ошибка.

В Лиде несколько пенсионеров получили «тунеядские» жировки. И это, как оказалось, не ошибка, пишет «Лидская газета». Эта ситуация возникла из-за изменений, которые чиновники ввели в марте этого года. Рассказываем подробности.

Одна из пенсионерок, как пишет местное издание, переоформила свою квартиру на внука, но продолжила в ней проживать. Внук уехал в Германию, из-за чего попал по новым правилам в базу «тунеядцев».

«Коль трудится на другое государство, пусть и пользуется его льготами и дотациями. А в Беларуси он потерял право на дотации в оплате коммунальных услуг. По документам — он хозяин квартиры, следовательно, и платить должен по полной», — приводит местное издание комментарий «тунеядской» комиссии.

Как пишет «Лидская газета», в аналогичную ситуацию попали несколько жителей Лиды, которые вынуждены оплачивать повышенные счета за квартиры детей, уехавших за границу. Цены на газ, отопление и горячую воду для них увеличились более чем в пять раз.

— В Лиде уже зафиксировано около сорока таких прецедентов, — сказал начальник управления по труду, занятости и социальной защите Лидского райисполкома Андрей Мимиш. — Родители, бабушки и дедушки передали право собственности на жилье на наследников, которые уехали на постоянное место жительства в Канаду, Францию, Бразилию, Германию, Польшу, США и невольно обременили своих пожилых предков. Особенно это распространено среди владельцев «хрущевок» в центральной части города, на улице Ленинской и Мицкевича. Некоторые, к слову, уехали 10−15 лет назад и проблемы престарелых родителей их мало волнуют.

О похожих историях из других регионов ранее не было слышно. Но пенсионеры интересовались, к примеру, что делать, если с ними живут родственники, которые попали в «тунеядцы».

«Я пенсионерка и являюсь хозяйкой квартиры. Со мной прописаны дочь и внучка. Дочь работает в Горгазе, а внучка в настоящее время не работает — смотрит за ребенком, ему 4 года. Скажите, будут ли мне и моей внучке считать горячую воду по полному тарифу?» — интересовалась ранее пенсионерка в комитета по труду, занятости и соцзащите Витебского облисполкома. Ей отвечали, что возмещать затраты на ЖКУ в полном объеме будут только трудоспособные граждане, которые не заняты в экономике, которые являются плательщиками этих услуг. К таким плательщикам относятся, к примеру, собственник, наниматель или арендатор жилого помещения.

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