В Европе наблюдается температурный апокалипсис 19.07.2022, 20:20

В Британии +40,2°С, в Испании горят леса, во Франции — эвакуация людей и животных.

Во вторник на Западную Европу обрушилась еще более изнуряющая жара, чем накануне. Метеорологи называют ситуацию «температурным апокалипсисом». В Британии побит температурный рекорд, пишет ВВС.

Раскаленные потоки воздуха движутся на север европейского континента. Во Франции и Великобритании выпущены предупреждения с четкими рекомендациями населению.

Британия

Вторник стал самым жарким днем в истории Великобритании. Еще до полудня в графстве Суррей температура воздуха достигла 39,1°С, побив предыдущий рекорд (38,7°С в 2019 году в Кембридже). Позже в Хитроу была зафиксирована температура 40,2°С.

Температура воздуха может достичь 42 градусов по Цельсию, предупреждают синоптики. Особенно сильно жару ощутят юго-восточные районы Англии.

В Лутоне, одном из лондонских аэропортов, практически расплавилась часть взлетно-посадочной полосы, расписание рейсов было нарушено. Также от высоких температур пострадали большие отрезки железнодорожных путей на юге страны.

Франция

Во Франции полыхают лесные пожары. Более 30 тысяч человек эвакуированы из юго-западных частей страны. Эвакуирована также тысяча животных из зоопарка в районе Нанта.

В департаменте Жиронда огонь уничтожил около 17 тысяч гектаров леса.

Испания — Португалия

На севере Испании температура достигла 43 градусов по Цельсию.

В стране нарушено железнодорожное сообщение. Местами пожары подобрались к железнодорожным путям.

В главном пожарном управлении Испании сообщают, что в настоящий момент в стране бесконтрольно горят 20 очагов.

Также горят леса в Португалии и Греции. Во вторник португальская пожилая пара погибла при попытке эвакуироваться: они сгорели в машине, прорываясь через пылающий участок.

На днях в Португалии была зафиксирована рекордная для июля температура +47°С.

В стране объявлен самый высокий уровень пожарной угрозы. Португальские власти боятся повторения 2017 года, когда только в лесных пожарах погибли 66 человек.

Всего в Испании и Португалии от жары последних недель умерло около тысячи человек.

Десятки тысяч человек по всей Европе вынуждены покинуть свои дома.

Во второй половине недели рекордные температуры ожидаются в Германии, Бельгии и Нидерландах.

Высокие температуры сами по себе не были бы столь разрушительны, если бы не ветер и полное отсутствие осадков, говорят синоптики.

В целом, напоминают они, с начала промышленной эры средняя температура планеты выросла на 1,1°С.

Периоды аномальной жары настигают континенты все чаще, длятся дольше, а температуры из раза в раз становятся все выше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».