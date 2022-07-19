Украинский военный эксперт: Белорусы – это не россияне, и у них есть протестные настроения 19.07.2022, 20:26

Михаил Самусь

Фото: RFE/RL

Вступление Беларуси в войну будет обратным отсчетом для режима Лукашенко.

Белорусский диктатор понимает последствия вступления в войну против Украины на стороне РФ.

Военный эксперт Михаил Самусь прокомментировал информацию о готовности Лукашенко вступить в войну против Украины.

Об этом он сказал 19 июля в эфире телемарафона.

Так, по словам эксперта, в настоящее время российско-белорусская группировка на границе с Украиной не создана.

«По данным украинской разведки, российско-белорусская группировка пока не создана. Им нужно будет определенное время, чтобы перебрасывать войска и, очевидно, разведка это заметит и спланирует ответные меры», — объяснил Самусь.

Что же касается самого Лукашенко, то, по мнению военного эксперта, белорусский диктатор понимает последствия вступления в войну против Украины на стороне РФ.

«Что касается самого Лукашенко, я уверен, он уже раз десять обещал Путину вступить в эту войну. Очевидно, потому что Путин очень хотел бы этого добиться и это было бы очень полезно, когда Украина будет наступать на Херсонском направлении. Но, я думаю, Лукашенко сам понимает, что вступление Беларуси в войну будет обратным отсчетом для его режима. Потому что белорусы – это не россияне, и у них есть протестные настроения», — подчеркнул Самусь.

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