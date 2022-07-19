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В Беларуси заметно замедлилось строительство жилья

  • 19.07.2022, 20:54
В Беларуси заметно замедлилось строительство жилья

Это происходит на фоне проблем в экономике.

В Беларуси упали темпы строительства нового жилья. За шесть месяцев в целом по стране организации всех форм собственности построили 21,9 тыс. новых квартир, сообщает Белстат. Это на 8,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе — июне этого года организации всех форм собственности ввели в эксплуатацию 1 млн 913,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Годом ранее — почти 2,041 млн.

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий ввели в эксплуатацию 854,6 тыс. квадратных метров общей площади (44,7% от общего объема введенного жилья). Годом ранее — 866,4 тыс. квадратных метров общей площади (42,5% от общего объема введенного жилья).

При этом с господдержкой построили 664,5 тыс. квадратных метров (годом ранее — 632,5 тыс. квадратных метров).

Для многодетных семей в первом полугодии ввели 403,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Это на 10,7% меньше, чем годом ранее.

Строительство — одна из отраслей, которая тянет вниз экономику. Снижение темпов строительства может быть связано в том числе с существенным подорожанием стройматериалов. За полгода — с января по июнь — они стали дороже на 16,5%. При этом на некоторые позиции цены выросли на четверть. Так, линолеум за это время, по данным Белстата, стал дороже на 25,2%, материалы для облицовки и отделки из поливинилхлорида (ПВХ) — на 20,8%, цемент и строительные детали, конструкции из ПВХ, алюминия — на 19,4%. Те, кто занимается строительством домов, утверждают, что в реальности цены на стройматериалы выросли еще заметнее, чем по данным Белстата.

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