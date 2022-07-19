«Когда поняли, что везут в Украину, выпрыгивали из машин» 2 19.07.2022, 21:01

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Украинская разведка опубликовала перехват разговора российского военного с женой.

Украинская разведка 19 июля в YouTube обнародовала перехват разговора российского оккупанта с женой, в котором она агитировала его вернуться домой и рассказала о событиях в одной из воинских частей в России.

«Отказывайся, и все», – просит жена военного, отметив, что чем больше таких будет, тем лучше. Она рассказала, что много военных из города Белгород (Россия) отказались ехать воевать в Украину.

«Многие люди написали рапорты. Их загрузили в КамАЗы, типа мы везем вас в аэропорт, чтобы отправить домой. И в закрытых КамАЗах отправили в сторону Украины. Они по дороге [поняли] и начали прямо выпрыгивать из машины, потому что впереди колонны ехал танк. Там стали стрелять в воздух», – говорит жена военного.

По ее словам, военные бежали 15 км, чтобы попасть домой, а потом некоторые из них пошли писать заявления в прокуратуру.

«Их там держали несколько дней, как пленных. А когда пошла [огласка], сказали, что везли ремонтные работы проводить, расчистки в [районах, оккупированных группировкой] «ЛНР», – рассказала жена военного.

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