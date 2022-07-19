Империя Чижа продолжает разваливаться, но со скрипом 19.07.2022, 21:07

ЮРИЙ ЧИЖ

Покупатели находятся не на все объекты опального бизнесмена.

Распродажа бизнес-империи опального Юрия Чижа идет со скрипом. Так, на аукционе не смогли продать ледовую арены в Березе, собственником которой выступает «Трайпл», а ранее — долю этой компании в уставном фонде фирмы «АкваТрайпл». Лоты выставили на повторные аукционы с дисконтом. При этом недостроенный туристический комплекс Соболи в Брестской области все-таки смогли продать, пишет «Зеркало».

Компания «Трайпл», которую в прошлом году через суд признали экономически несостоятельной, сейчас проходит санацию, получает новые иски, а ее имущество распродают.

На середину июня были запланированы торги по продаже ледовой арены в Березе, собственником которой выступает «Трайпл». Начальная стоимость — почти 6,7 млн рублей. Но объект не продали. Его выставили на аукцион повторно, скидка — 20%.

В начале июня провели торги по продаже доли «Трайпла» в уставном фонде СООО «АкваТрайпл» (производитель безалкогольных напитков, минеральной и питьевой воды), она составляет 65%. Начальная стоимость лота превышала 3,8 млн рублей. Однако торги не состоялись, планируются новые.

При этом в июле на аукционе удалось продать недостроенный туристический комплекс Соболи в Брестской области, которым владела связанная с «Трайплом» Юрия Чижа компания «Бусловка», пишет realt.by. Объект продавался в счет погашения ее долгов. В итоге комплекс купила компания «Просторитейл», которая управляет гипермаркетами ProStore. Эту сеть тоже основал «Трайпл» Юрия Чижа.

Напомним, в конце мая на аукционе продали Логойское охотничье-рыболовное хозяйство «Маковза», его собственником был «Трайпл». Хозяйство за 641,3 тысячи рублей купила компания «Белситиойл». Как следует из данных Единого госрегистра юрлиц, эта фирма на 100% принадлежит младшему сыну Юрия Чижа Владимиру, пишет realt.by. К слову, в 2018 году «Белситиойл» выступал поручителем по выпущенным «Трайпл» жилищным облигациям.

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