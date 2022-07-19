Претендентов на должность премьер-министра Великобритании осталось трое 19.07.2022, 21:15

Имя нового премьер-министра Великобритании назовут 5 сентября.

19 июля в Великобритании Консервативная партия провела четвертый тур выборов премьер-министра, после которого претендентов на эту должность осталось трое.

Об этом сообщает Sky News.

Перед началом голосования претендентов было четверо, но в результате член парламента Кеми Баденок заручилась поддержкой наименьшего числа избирателей – 59.

Борьбу за должность главы правительства продолжают:

бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак (его поддержали 118 человек);

министр торговой политики Пенни Мордонт (92);

глава МИД Лиз Трасс (86).

Следующий тур выборов, после которого останется два претендента, состоится 20 июля, сообщил британский телеканал.

Имя нового премьер-министра Великобритании назовут 5 сентября.

Исполняющим обязанности премьера Великобритании сейчас является Борис Джонсон.

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