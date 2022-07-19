Претендентов на должность премьер-министра Великобритании осталось трое
- 19.07.2022, 21:15
Имя нового премьер-министра Великобритании назовут 5 сентября.
19 июля в Великобритании Консервативная партия провела четвертый тур выборов премьер-министра, после которого претендентов на эту должность осталось трое.
Об этом сообщает Sky News.
Перед началом голосования претендентов было четверо, но в результате член парламента Кеми Баденок заручилась поддержкой наименьшего числа избирателей – 59.
Борьбу за должность главы правительства продолжают:
бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак (его поддержали 118 человек);
министр торговой политики Пенни Мордонт (92);
глава МИД Лиз Трасс (86).
Следующий тур выборов, после которого останется два претендента, состоится 20 июля, сообщил британский телеканал.
Имя нового премьер-министра Великобритании назовут 5 сентября.
Исполняющим обязанности премьера Великобритании сейчас является Борис Джонсон.