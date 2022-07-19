До +28°С градусов ожидается в Беларуси в среду 19.07.2022, 21:26

Пройдут дожди.

Сильный ветер и дожди с грозами обещают синоптики в Беларуси 20 июля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 20 июля, прогнозируется переменная облачность. По востоку страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер западный, днем с переходом на северный 5-10 м/с, а днем порывы могут усилиться до 14 м/с. Местами, в основном по восточной половине, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Ночью столбик термометра достигнет плюс 11-17 градусов. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов, а по юго-западу страны — до 28 градусов.

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