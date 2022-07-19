Министр обороны Украины рассказал, сколько населенных пунктов нужно освободить от россиян 19.07.2022, 21:05

Алексей Резников

ВСУ уже освободили более тысячи городов и сел.

Вооруженным силам Украины нужно освободили от российских оккупантов еще 2,5 тысячи населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова во время дискуссии, организованной Atlantic Council.

«Мы уже освободили более тысячи городов и сел, которые враг захватил сначала. Нам надо освободить еще более 2,5 тысячи маленьких сел и городов», — сказал он.

При этом Резников уверен, что Россию можно победить. Он отметил, что Украина уже показала, как это можно сделать, и теперь все зависит от степени, до которой мир готов нас поддерживать.

«Если мы получим достаточно оружия вовремя, мы освободим нашу землю», - добавил министр обороны.

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