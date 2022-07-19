Украинцы сбили российский истребитель в районе Новой Каховки 19.07.2022, 21:14

Самолет пытался атаковать штурмовики ВСУ.

Украинские зенитно-ракетные войска сбили российский истребитель в районе оккупированной Новой Каховки.

Об этом сообщает в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.

«Около 20:00 19 июля подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что самолет пытался атаковать штурмовики ВСУ.

«Есть визуальное подтверждение сбивания самолета, пилот катапультировался», - добавили в командовании Воздушных войск.

Кроме того, за сутки зенитные ракетные войска сбили пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

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