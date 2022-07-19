В Украине назвали потери оккупантов во время боев за Лисичанск и Северодонецк 5 19.07.2022, 21:28

3,656

Цифру назвал министр обороны Украины.

Российские оккупанты понесли колоссальные потери во время боев за Лисичанск и Северодонецк в Луганской области. Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили около 11 тысяч захватчиков.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council.

«По неофициальным оценкам россиян, в боях за Северодонецк и Лисичанск погибло около 10-11 тысяч оккупантов», — заявил глава Минобороны Украины.

При этом он отметил, что украинскими защитники уничтожили около 2 тысяч солдат так называемой «ЛНР» и около 8-9 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, Резников указал, что более 20 тысяч российских солдат получили ранения, а из них около 6,5 тысячи — тяжелые травмы с ампутацией конечностей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».