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В Украине назвали потери оккупантов во время боев за Лисичанск и Северодонецк

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  • 19.07.2022, 21:28
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В Украине назвали потери оккупантов во время боев за Лисичанск и Северодонецк

Цифру назвал министр обороны Украины.

Российские оккупанты понесли колоссальные потери во время боев за Лисичанск и Северодонецк в Луганской области. Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили около 11 тысяч захватчиков.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council.

«По неофициальным оценкам россиян, в боях за Северодонецк и Лисичанск погибло около 10-11 тысяч оккупантов», — заявил глава Минобороны Украины.

При этом он отметил, что украинскими защитники уничтожили около 2 тысяч солдат так называемой «ЛНР» и около 8-9 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, Резников указал, что более 20 тысяч российских солдат получили ранения, а из них около 6,5 тысячи — тяжелые травмы с ампутацией конечностей.

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