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В Беларуси ускорятся падение ВВП

  • 19.07.2022, 21:39
В Беларуси ускорятся падение ВВП

Какие регионы больше всего тормозят луканомику.

Экономика Беларуси в первом полугодии просела на 4,2%. Минус оказался больше, чем прогнозировали чиновники. «Зеркало» посмотрело, какие регионы больше всего тормозят развитие экономики.

Что касается ВВП в регионально разрезе, то хуже всего этот показатель в первом полугодии был в Минской области, которая просела на 7,8% к аналогичному периоду 2021-го. Это следует из данных Белстата. В Гомельской области этот показатель упал на 3,9%, В Гродненской и Минске — на 3,7%, в Брестской — на 3,1%. В Могилевской области минус составил 2,7%, а в Витебской — 2,4%.

К примеру, в Гомельской области в первом полугодии было самое заметное падение в сельском хозяйстве — 8,5%, а в Минской — в промышленности (-12,8%). ПО розничному товарообороты заметнее всего просел Минск — на 2,8%.

Недавно министр экономики Александр Червяков заявлял, что несмотря на падение, экономика Беларуси «работает устойчиво и сбалансированно». При этом министр прогнозировал, что по итогам полугодия ВВП упадет на 4%.

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