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Литва начала перевозку нефтепродуктов для Украины в обход Беларуси

  • 19.07.2022, 21:47
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Литва начала перевозку нефтепродуктов для Украины в обход Беларуси

Новый маршрут назвали эффективным.

«Литовская железная дорога» начала перевозку нефтепродуктов для Украины в обход Беларуси, пишет «Европейская правда».

Грузовая компания LTG Cargo, входящая в группу «Литовской железной дороги» (Lietuvos gelezinkeliai, LTG), планирует перевозить нефтепродукты, производимые предприятием Orlen Lietuva (в структуре польского нефтеконцерна Orlen) два-три раза в неделю. И до конца лета довести перевозки до ежемесячных объемов — 30 тысяч тонн.

LTG Cargo перевозит нефтепродукты между терминалами Моцкава (Литва) и Трокишки (Польша). Далее маршрут проходит через Польшу до пункта пропуска Ягодин на границе с Украиной. Тринспортировку осуществляют польские перевозчики и «Укрзалызныця».

В течение последних недель по этому маршруту в Украину отправилось 12 поездов, которые ввезли более 12 тысяч тонн нефтепродуктов.

«Груз будем переводить с узкой колеи на широкую лишь единожды — на территории Украины, поэтому маршрут может быть эффективным», — считает глава LTG Cargo Эгле Шиме.

В дальнейшем LTG Cargo планирует расширять географию перевозок и задействовать в транспортировке Клайпедский порт.

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