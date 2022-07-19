Экс-премьер РФ Касьянов: Украина победит и восстановит независимость и территориальную целостность 19.07.2022, 22:00

Михаил Касьянов

Бывший председатель правительства РФ поражен мужеством украинского народа.

В интервью основателю интернет-издания «Гордон» Дмитрию Гордону российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов ответил на вопрос, чем, по его мнению, завершится война России против Украины.

«У меня нет сомнений (по крайней мере, это мое желание, и, думаю, цивилизованный мир считает так же), что должно закончиться победой Украины, восстановлением ее независимости и территориальной целостности полностью», – сказал он.

Экс-премьер России считает, что война завершится «хорошим миром».

«Нужно, чтобы мир на фронте наступил как можно быстрее. [...] Я просто поражен, скажу так, мужеством украинского народа и бойцов, которые защищают свою землю, свою независимость так яростно», – заявил Касьянов.

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