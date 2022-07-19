БГУИР поднял стоимость обучения 1 19.07.2022, 22:04

На 10%.

БГУИР опубликовал новые цены на обучение. В зависимости от специальности и курса они повысились до 10%, сообщает БелТА.

Самые дорогие факультеты – факультет компьютерных систем и сетей, факультет информационных технологий и управления, инженерно-экономический факультет. Для первокурсников год обучения на дневном отделении обойдется в 4290 рублей. Обучение на старших курсах стоит дешевле.

На остальных факультетах за год обучения на дневном отделении придется заплатить от 2600 до 3870 в зависимости от курса.

Год заочного отделения по всем специальностям стоит от 1180 до 1485 в зависимости от курса.

С полным списком цен можно ознакомиться на сайте БГУИР.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».