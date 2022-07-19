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БГУИР поднял стоимость обучения

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  • 19.07.2022, 22:04
БГУИР поднял стоимость обучения

На 10%.

БГУИР опубликовал новые цены на обучение. В зависимости от специальности и курса они повысились до 10%, сообщает БелТА.

Самые дорогие факультеты – факультет компьютерных систем и сетей, факультет информационных технологий и управления, инженерно-экономический факультет. Для первокурсников год обучения на дневном отделении обойдется в 4290 рублей. Обучение на старших курсах стоит дешевле.

На остальных факультетах за год обучения на дневном отделении придется заплатить от 2600 до 3870 в зависимости от курса.

Год заочного отделения по всем специальностям стоит от 1180 до 1485 в зависимости от курса.

С полным списком цен можно ознакомиться на сайте БГУИР.

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