БГУИР поднял стоимость обучения

БГУИР поднял стоимость обучения1
- 19.07.2022, 22:04
На 10%.
БГУИР опубликовал новые цены на обучение. В зависимости от специальности и курса они повысились до 10%, сообщает БелТА.
Самые дорогие факультеты – факультет компьютерных систем и сетей, факультет информационных технологий и управления, инженерно-экономический факультет. Для первокурсников год обучения на дневном отделении обойдется в 4290 рублей. Обучение на старших курсах стоит дешевле.
На остальных факультетах за год обучения на дневном отделении придется заплатить от 2600 до 3870 в зависимости от курса.
Год заочного отделения по всем специальностям стоит от 1180 до 1485 в зависимости от курса.
С полным списком цен можно ознакомиться на сайте БГУИР.