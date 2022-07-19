Белоруска заметила нечто странное на стене дома 19.07.2022, 22:13

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Видеофакт.

Лепель, сырой июльский вечер. К стене пятиэтажки приклеен странный жгут длиной около метра. На нем свисает что-то непонятное — шевелящееся, слизистое и явно запрещенное. Видео этого явления прислала в редакцию наша читательница. Предупреждаем: тем, кто раним, морально неустойчив и не любит слизь, смотреть это не стоит. Для остальных onliner.by объясняет, что происходит.

На записи, конечно же, страстные слизни. Они гермафродиты и при этом большие затейники. В любом случае для спаривания этим двуполым моллюскам необходима пара. Занимаются этим в сырую погоду, обычно ночью или вечером. Как раз в нынешнюю пору самые везучие люди могут проводить досуг, наблюдая за ласками моллюсков. В отсутствие дешевых Египта и Турции — не самый плохой вариант.

В брачный период слизь является важным инструментом. По дорожке слизи особи находят друг друга. Из нее же создают тот самый жгут, повиснув на котором плотно сплетаются. Иногда в этом мероприятии участвуют больше двух персон, исполняющих одновременно и женскую и мужскую функцию.

Биологи в восторге от мужских половых органов слизняка (появляющихся, кстати, из «затылка») — у некоторых видов они многократно превосходят размер тела. В нашем случае распускающиеся светлые образования — это как раз они. Такие ласки могут длиться часами. По завершении спаривания иногда слишком сильно спутавшиеся пенисы приходится откусывать (партнеру или самому владельцу). Они потом отрастут заново.

Наиболее любознательные могут продолжить расширять сознание и открывать чудный мир по запросу «спаривание слизней».

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