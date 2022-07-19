В Беларуси начнут готовить режиссеров цирка 19.07.2022, 22:20

Набор будет осуществлен впервые.

Белгосуниверситет культуры и искусств (БГУКИ) начнет готовить режиссеров цирковых представлений, сообщает пресс-служба учебного заведения.

В 2022 году по новому направлению впервые будет осуществлен набор на заочную форму обучения. Это связано с нехваткой таких специалистов в стране.

«Подготовка специалистов с высшим образованием по данному направлению позволит повысить уровень организации и проведения театрализованных представлений, фестивалей, культурно-массовых мероприятий в Беларуси», — считают в университете.

В 2022 году абитуриентов приглашают на новые специальности «библиотечно-информационная деятельность» — аналитика (дневная форма получения образования) и цифровизация (дневная и заочная сокращенная формы получения образования), а также на «хореографическое искусство (народный танец)» в заочной сокращенной форме получения образования.

«Также спустя три года после последнего набора мы вновь ждем абитуриентов по специальности «духовые инструменты (по направлениям)», направлению специальности «духовые инструменты (народные)» в дневной форме получения образования», — добавили в пресс-службе.

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