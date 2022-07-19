Украинские инженеры начали делать багги для ВСУ 2 19.07.2022, 22:28

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Получается в пять раз дешевле импортных.

Руководитель криворожского стартапа Coolon Motors, который до начала войны планировал запустить производство электрических грузовиков, после вторжения России начал делать багги для Вооруженных Сил Украины. Виталий Брызгалов рассказал Liga.net, что за три неполных месяца его команда уже отправила на фронт около двух десятков авто.

Идея возникла в апреле, а уже в мае первую машину отдали на нужды местного ТРО.

«Обратились ребята, что на фронт все ищут американские багги, которые могут двигаться по бездорожью, по полю. Но те очень дорогие, спрашивали: возможно ли делать такие в Украине. Ребята привезли автомобиль, показали, как устроен. Две недели мы его изучали, сделали чертежи, чтобы смогли выпускать украинские производители, и пока изучали, собрали один тестовый автомобиль», — рассказал Брызгалов.

Ни один из производителей не взялся за производство или оно получалось слишком дорогим, поэтому Брызгалов собрал команду и начал собирать машины для армии своими силами.

Себестоимость машины – около 80 000 грн, это в четыре-пять раз дешевле европейских и американских образцов.

Сейчас в команде работают 12 человек, которые собирают уже 19-й автомобиль. Очередь запросов растянулась еще на 23 автомобиля.

После победы развивать производство багги Брызгалов не планирует, а собирается вернуться к работе над электрогрузовиком.

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