Минчанин снял на видео необычную бабочку 19.07.2022, 22:40

Перепутал с колибри.

«Для птицы слишком маленькая, для бабочки огромная, я был очень удивлен», — делится впечатлениями от сегодняшнего дня минчанин Евгений. Сегодня на работе по улице Ротмистрова он встретил необычную бабочку и сначала перепутал ее с колибри. Оказалось, что это языкан — бабочка с крупными крыльями и необычным хоботком.

Минчанин прислал в редакцию видео, на котором можно внимательно рассмотреть бабочку. Вообще, она очень шустрая, летает и передвигается быстро, поэтому для наглядности пришлось ролик замедлить.

— Я пастор в церкви, вышел на улицу и увидел, как на территорию к нам залетело необычное насекомое. Я был очень удивлен, бабочка как будто «зависает в воздухе», и хоботок этот выделяется. Сначала даже подумал, что это колибри. Снял видео, отправил семье — и мы стали гуглить, — рассказывает onliner.by мужчина.

Необычным насекомым, по мнению Евгения, является языкан — это бабочка из семейства бражников. Размах ее крыльев колеблется от 3,8 до 5 см. У бабочки мускулистое туловище — благодаря такому строению она может передвигаться с огромной скоростью и легко мигрирует из южных стран в северные.

Специалисты из Академии наук уже комментировали подобные фото и видео от наших читателей. Оказалось, что бабочка из семейства бражниковых — это довольно типичное для Беларуси насекомое.

— На глаза эта бабочка попадается не всем, поэтому многие так и реагируют, когда впервые ее видят. Ее можно встретить по всей стране, но везет так далеко не каждому, — объясняли ученые. — Как правило, это насекомое сложно заметить: бабочка имеет не очень яркую окраску и достигает небольших размеров (в сравнении с другими бражниками), ведет себя как колибри, то есть не садится на цветы и не дает возможности себя рассмотреть.

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