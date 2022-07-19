С полок белорусских магазинов исчезает сахар 2 19.07.2022, 23:15

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Белорусы скупают сахар уже несколько дней.

Который уже день белорусы обсуждают предполагаемый рост цен на сахар и ищут, где его приобрести. Сейчас во многих магазинах полки, где он был раньше, пустуют. «Белсат» выяснял, действительно ли может подорожать сахар – и почему его сейчас нет в продаже.

Брестчина стала первым регионом, где с полок магазинов внезапно исчез сахар. Еще 17 июля во многих городах области люди начали массово приобретать его, пока он был. В Бресте, Кобрине, Березе, Пружанах, Ивацевичах, Микашевичах сахар совсем исчез с полок. Читатели рассказали, что причиной тому стала информация о его возможном подорожании.

«У моей знакомой сестра работает в магазине и якобы видела, что по новым накладным сахар будет стоить 5 рублей за килограмм. Эта информация и стала причиной ажиотажного спроса на него», – рассказала читательница «Белсата».

В соцсетях уже появились кадры, как в Бресте люди покупали десятки килограммов сахара и едва не дрались, чтобы заполучить еще одну пачку.

В понедельник 18 июля волна ажиотажа распространилась и на Барановичи. Здесь также сахар исчез с полок. В этот же день чиновники выступили с заявлением, что поводов для паники и ажиотажа нет.

«Сахарные заводы полностью готовы к сезону массовых заготовок плодоовощного сырья», – заверили в концерне «Белгоспищепром».

Однако сахара в магазинах все еще нет. Между собой белорусы обсуждают, что ожидается повышение цен, и он будет стоить от 4,5 рублей за килограмм. «Белсат» дозвонился до беларусских производителей сахара, чтобы проверить эту информацию – везде нам ответили, что таких сведений нет.

«Сахар исчез, так как вишня уродила»

На Скидельском сахарном комбинате уверяют, что какой-то чрезвычайной ситуации нет, товар в магазины отгружается. По словам работника завода, раз государственная пресса не пишет о проблеме, значит ее нет.

«Мы выполняем все заявки. У нас на заводах сахар есть. Может, магазины не справляются с заявками из-за ажиотажа в связи с вбросом в прессу информации о возможном росте цен, но ведь это не соответствует действительности».

Любопытно, что даже не ожидая вопроса о ценах на заводе говорят: «Цены не вырастут».

На Городейском сахарном комбинате с вопросами о сахаре в магазинах отсылают в отдел маркетинга, но там никто не снимает трубку.

Специалисты Жабинковского сахарного завода рассказали, что ведут мониторинг ситуации.

«Может, ягоды варят люди. Ведь на заводе довольно много сахара, его хватает. Повышения цен у нас не планируется, откуда появилась эта информация, мы не знаем. Мы выписываем на день по 150 накладных, но люди разбирают сахар. Почему? Нет ответа на этот вопрос. Мы проверили магазины в Жабинке, Бресте и Кобрине, но сахара нет нигде. Может, урожай вишен был очень хороший», – допустили на Жабинковском сахарном заводе.

Если верить словам чиновников, то действительно, поводов для ажиотажа и опасений, что вырастут цены, нет. Впрочем, белорусы привыкли доверять только себе и не верить в обещания. Тем более что в этом году граждане страны уже пережили существенное подорожание сахара, когда цена выросла с 1,8 до 2,5 рубля. Он уже исчезал из магазинов в марте. Но тогда ажиотаж возник в связи с началом российской агрессией против Украины. Белорусы напугались роста цен, санкций и попытались запастись припасами. Успокаивающие заявления чиновников тогда также не возымели должного действия.

Примечательно, что еще в мае «Белгоспищепром» сообщал о необходимости импортировать до 20 тысяч тонн сахара «для обеспечения сбалансированности на потребительском рынке и промышленной переработки». Соответствующий объем импорта определила рабочая группа, которая ориентировалась на тарифную льготу, данную Евразийской экономической комиссией.

Вероятность того, что сахар массово идет на российский рынок, как полагают некоторые покупатели, также невысока. Во-первых, в этом случае он начал бы исчезать в магазинах в Витебске или Могилеве, а не в Бресте. Во-вторых, если смотреть на онлайн-магазины, в России он есть в продаже. Правда, цена на него начинается от 80 российских рублей, что по курсу Нацбанка составляет 3,54 нашего рубля.

Примечательно, что сахар не раз уже пропадал в магазинах именно в середине июля. Такая ситуация была в 2011 году. Тогда покупатели также ожидали, что цены вырастут на 40% и начали скупать сахар.

В прошлом году перебои с его поставками случились в сентябре. Тогда это было связано с тем, что был плохой урожай сахарной свеклы и заводы должны были перенести начало работы на две недели.

Теперь же отсутствием сахара на полках пользуются онлайн-магазины. Некоторые предлагают его с доставкой за 2,65 руб.

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