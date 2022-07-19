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США предоставят Украине очередной пакет военной помощи

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  • 19.07.2022, 23:26
США предоставят Украине очередной пакет военной помощи

Он будет включать дополнительные ракетные системы HIMARS.

Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе объявит о выделении Украине очередного пакета военной помощи для Украины, который будет включать дополнительные ракетные системы HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джона Кирби.

«Мы продолжим оказывать Украине исторический уровень помощи в области безопасности. Позже на этой неделе администрация объявит о следующем пакете вооружений и оборудования для Украины. Он будет включать больше HIMARS, которые украинцы очень эффективно используют для создания разницы на поле боя», — отметил он.

По его словам, в этом пакете также будут дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты для РЗСО.

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