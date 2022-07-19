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В Украину направляются шесть дополнительных САУ Caesar

  • 19.07.2022, 23:54
В Украину направляются шесть дополнительных САУ Caesar

Об этом сообщила глава МИД Франции.

В Украину направляются шесть дополнительных САУ Caesar, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна. Об этом сообщает Le Point.

Она не уточнила ожидаемую дату прибытия оружия в Украину. По ее словам, в Украине уже находятся 12 САУ этого типа.

«Мы решили не сообщать обо всем нашем военном вкладе „и оставить эту информацию“ для наших партнеров», — добавила Колонна.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о поставках этих гаубиц в июне и обещал передать «значительное количество бронетехники» для ВСУ.

Министр ВС Франции Себастьен Лекорню подчеркивал, что эта техника нужна, чтобы быстро передвигаться в условиях обстрелов.

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