В Беларуси растут долги по кредитам на жилье 2 2.07.2022, 8:08

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Несколько банков полностью прекратили выдавать деньги на приобретение недвижимости.

Задолженность населения по кредитам на начало июня составила 16 млрд 301,8 млн рублей, сообщает Нацбанк. Это на 25,9 млн меньше, чем месяцем ранее. В общей сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки, пишет zerkalo.io.

Напомним, за январь общая задолженность физлиц по кредитам упала на 50,3 млн рублей, за февраль выросла на 38,1 млн рублей, за март — упала на 17,5 млн рублей, а за апрель — упала на 129,7 млн рублей.

Долги по потребительским кредитам за май снизились до 4 млрд 850,5 млн рублей. Это на 84,7 млн рублей меньше, чем месяцем ранее. Напомним, за февраль падение составило 1,8 млн рублей, за март — 64,4 млн рублей, а за апрель — на 165,3 млн рублей. В январе также было сокращение.

Объем кредитов на недвижимость по-прежнему растет. Задолженность физлиц по этому виду кредитования на 1 июня составила 11 млрд 379,4 млн рублей. Эта сумма на 59,7 млн рублей больше, чем месяцем ранее. Этот показатель растет как в этом году, так и на протяжении 2021-го и 2020-го.

Напомним, несколько банков полностью прекратили выдавать кредиты населению, остальные — урезали до минимума. Но в мае и июне банки возобновляли выдачу кредитов. При этом процентные ставки по займам кусаются.

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