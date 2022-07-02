В первый день июля самыми жаркими городами Беларуси стали Брест и Высокое 2.07.2022, 8:38

Такая погода сохранится в стране до конца недели.

Максимальные температуры воздуха 1 июля зафиксировали в Бресте и Высоком, где воздух прогрелся до +33.3°С, сообщает Telegram-канал о погоде Nadvorie.

Начало июля выдалось жарким в Брестской области. Помимо Бреста и Высокого от жары изнывали жители Пружан (+32°С), Дрогичина (+31,8°С), Пинска (+31,2°С) и других городов региона.

Выше 30 градусов столбик термометра поднялся в Гродненской области и на юге Минщины. В столице воздух прогрелся до +28,9°С.

По данным pogoda.by жаркая погода в Беларуси сохранится до конца недели.

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