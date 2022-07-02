Белорусы в Польше присоединились к сбору средств на «Байрактар» для Украины 2 2.07.2022, 8:44

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В рамках общепольской компании собрано более 2-х миллионов злотых.

Польская компания «Купим Байрактар Украине!» имеет цель собрать 22 500 000 злотых (около 5 000 000 долларов). Пока что собрано чуть более 2 000 000 злотых, 8% от суммы. У белорусов есть возможность присоединиться к этой общей кампании так, чтобы их вклад оценивался отдельно.

Организаторы белорусской части сбора пишут:

«Белорусы, живущие в Польше, не могут и не хотят бездействовать перед ужасающей войной в Украине. Поэтому поддерживаем денежный сбор на Байрактар через копилку!

Помним поддержку поляков и украинцев после 2020 года. Мы не согласны с политикой Республики Беларусь, оккупированной режимом Александра Лукашенко. Мы не хотим ассоциироваться с ним. Мы на стороне Украины до победного конца».

Поддержать белорусский сбор можно здесь.

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