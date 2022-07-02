Возможное вторжение из Беларуси: какие задачи поставил Путин перед Лукашенко 6 2.07.2022, 9:05

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России необходима помощь в отвлечении сил ВСУ на другие направления.

Для страны-агрессора вступление в войну Беларуси очень критично, так как сама Россия начинает потихоньку выдыхаться. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Эксперт уверен, что России необходима помощь в отвлечении сил ВСУ на другие направления.

"Для Российской Федерации вступление Беларуси в войну очень критично, потому что РФ начинает потихоньку выдыхаться. Ей нужна помощь в плане отвлечения наших сил на другое направление", - считает Олег Жданов.

Полковник запаса поведал, какие задачи поставит президент России перед Александром Лукашенко в случае вторжения в Украину.

"Прежде всего, Путин поставит перед Лукашенко задачу перерезать пути снабжения Украины западной военно-технической помощью. Это в идеале. А так, по большому счету, Путину все равно, даже если белорусская армия вся убьется о Вооруженные силы Украины прямо на границе Беларуси и Украины", - уверен Олег Жданов.

"Главное, чтобы белорусская армия хоть немного украинских сил оттянула с востока Украины", - подытожил он.

Ранее Жданова отмечал, что Беларусь готовится к войне с Украиной. Вероятность того, что белорусская армия открыто вступит в войну составляет 50/50.

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