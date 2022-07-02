Мори тараканов, музыкант! 2 2.07.2022, 9:16

4,842

Бледная кремлевская моль не выдержит ДДТ.

«Нас не бомбят, но вот то, что мы сейчас переживаем, это, может быть, страшнее. Из нас делают пушечное мясо и нелюдей. Из нас выбивают душу», – заявил лидер легендарной группы ДДТ Юрий Шевчук.

После того как музыкант публично осудил войну в Украине, группе отменяю концерты по всей РФ. Тем не менее, Юрий Шевчук принял решение остаться в России, потому что ДДТ «как никогда нужна родине».

«Не даром Шевчук когда-то дал cвоей группе такое название. ДДТ, кто не знает, это инсектицид (в простонародье – дуст).

Мори тараканов, музыкант. Бледная кремлевская моль тоже от ДДТ сдохнет», – прокомментировал решение легендарного рок-музыканта советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».