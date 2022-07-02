«Пейте воду и сидите в тени в жару, но план чтоб выполнили!» 1 2.07.2022, 9:26

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Как белорусам отказаться от работы на улице в такую погоду?

Недавно СМИ писали о том, как работники переживают жару и законно ли заставлять коллектив трудиться в офисе в обжигающие 32 градуса.

А сегодня Onlíner вместе с юристом Ириной Андриевской объясняет, сколько можно работать в жару на улице и положены ли за это какие-то поблажки.

— Работаю в жаркую погоду на улице. Хотелось бы узнать, какие нормативные акты регулируют этот вопрос. На работе нам только советы раздают: пейте воду, сидите в тени и все такое. Но спасаться от жары мы должны не в ущерб работе, то есть план обязаны выполнить. А как это сделать, ночью работать? В эту жару нам даже робу нельзя снять — нарушение правил и техники безопасности, за которое лишают премии. Как быть? — спрашивает читатель по имени Максим.

Если для офисных работников такие правила указаны в специальном (общем для всех) документе, то при работе на открытом воздухе все немного сложнее. Конкретные требования к условиям труда таких работников нужно искать во внутренних документах нанимателя, но в любом случае работник не должен подвергаться опасности.

— Для указанных работников наниматель обязан устанавливать режим работы, исключающий возможность причинения вреда их жизни и здоровью при сильной жаре и сильном морозе. Например, это может быть смещение режима рабочего времени, установление дополнительных перерывов (включаемых в рабочее время). В соответствии с п. 3 Правил по охране труда сильной жарой считается температура от +30°С и выше, — говорит специалист юридической компании «Юкон» Ирина Адриевская.

В соответствии со ст. 29 закона «Об охране труда» работникам, выполняющим работы на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях в холодный период года, а также отдельные виды работ, наряду с перерывом для отдыха и питания, предоставляются дополнительные специальные перерывы в течение рабочего дня, включаемые в рабочее время.

За работу в жару обязаны предоставлять не только обеденный перерыв, но и дополнительные оплачиваемые перерывы в течение дня (смены).

Написать, что жара — это не 30°С, а 50°С, наниматель не может, поэтому при работе на улице в +30°С и выше для работников обязательно должны быть специальные перерывы. Также в документах могут быть указаны особые ограничения по работе в экстремальных погодных условиях: например, технология укладки какого-либо покрытия предусматривает, что при температуре выше определенного значения оно не укладывается, потому что это повлияет на качество.

— Уменьшить нормы выработки (план) наниматель из-за погоды может, но не обязан. Но одно только сокращение рабочего времени в связи с климатическими условиями не должно влиять на зарплату, — подытожила юрист.

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