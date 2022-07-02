Сбежать слабоумным не удастся 1 Игорь Эйдман

2.07.2022, 9:49

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Запад, как в тире, убивает различные отрасли российской экономики.

Армия мародеров, поджав крысиный хвост, драпанула с острова Змеиный вслед за русским кораблем. Ее руководство заявило, что это не отступление, а "жест доброй воли". Так же они в будущем объяснят и свое неизбежное бегство с Украины.

Ответ на вопрос, кто победит в противостоянии России и Запада, очевиден. Запад на порядок превосходит Россию по всем показателям: по экономической и военной мощи, современным технологиям, даже по людским ресурсам.

Уже несколько месяцев Запад, упражняясь как в тире, убивает различные отрасли российской экономики. Ба-бах, и автопром уничтожен. Ба-бах, гражданская авиация загнулась. Ба-бах, ай-ти отрасль собралась и уехала. На подходе добыча угля, металлургия. Потом нефть и газ.

Экономическую войну Россия проиграет. Но она не может выиграть и в настоящей войне. Я уже и не говорю о войне с НАТО (смешно, когда те, кто не смог удержать Змеиный, грозят Лондону и Нью-Йорку). Им и Украину не победить.

С огромным трудом они захватывают отдельные населенные пункты, предварительно превратив их в руины. А дальше что? Зачем слабоумным эти развалины? Аннексировать? Но их же тогда восстанавливать придется. А откуда на это ресурсы, тем более в условиях санкций. Какой в этом всем смысл? Нет ответа…

В любом случае, просто уничтожить в соседнем государстве многие тысячи жизней, десятки городов и сел, сотни различных предприятий и объектов инфраструктуры, тысячи домов, а потом тихо драпануть, как со Змеинова, не удастся. За все придется заплатить. Репарации Россия потом будет выплачивать Украине десятилетиями.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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