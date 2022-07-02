Политолог: Украина способна поставить РФ на колени военным путем

Политолог: Украина способна поставить РФ на колени военным путем4
- 2.07.2022, 9:55
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Это доказывает контрнаступление ВСУ на двух направлениях.
Украина способна поставить Россию на колени военным путем. Это доказывает контрнаступление ВСУ на Харьковщине и Херсонщине. Об этом заявил политолог Николай Давидюк, сообщает 24 канал.
Он заявил, что украинским сценарием является не "сохранение лица Путина", а освобождение территорий.
"И по моему мнению, если мы посмотрим на вчерашние успехи – Змеиный, несколько освобожденных сел на Херсонщине и Харьковщине, то это нам указывает на то, что Украина способна военным путем поставить на колени Россию", – сказал Николай Давидюк.
Политолог считает, что аппетиты россиян будут расти после каждой демонстрации слабости.
"Если уж даже безоружная Финляндия пошла в НАТО, то Япония и Китай уж точно смотрят на Россию, как на потенциальную жертву, которую они будут разрывать", – добавил политолог.
Давидюк отмечает, в этой войне не следует вестись на предложения союзников врага.