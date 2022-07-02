Диетолог рассказала, что категорически нельзя есть и пить в жару 2.07.2022, 9:58

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Как скорректировать свой рацион.

Высокая температура воздуха — это всегда стресс для организма и потому в такие дни к своему здоровью нужно отнестись особенно серьезно. Первое, что нужно делать — держаться в тени, не выходить без надобности на солнце и скорректировать свой рацион.

В жару важно отказаться от очень «тяжелы» продуктов, жареного и копченого.

Об этом рассказала диетолог Оксана Скиталинская.

В жару лучше не есть жирную и жареную пищу, салями, пиццу, говорит она. Такая пища требует большого количества ресурсов организма — ферментов, качественной желчи, лизоцима (фермента, разрушающего вредные бактерии) и высокой активности кишечных бактерий, а в жару этих ресурсов не хватает.

Сладости тоже лучше граничить. Большое количество глюкозы попадает в кровь, ухудшает ее свойства (кровь становится более «липкой», что повышает риск образования тромбов). Попадая же в печень, сахар превращается в жир и ухудшает работу печени. Даже от сладкого мороженного лучше отказаться в пользу замороженного фруктового льда.

Любой алкоголь токсично действует и на мозг, и на печень, а в жару, поэтому лучше сделать безалкогольное мохито. При этом пить обязательно надо много. Отлично подойдет простая вода, вода с нарезанным огурцом, листьями мяты и базилика, размятыми ягодами, яблочным и бальзамическим уксусом, лимонным соком.

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