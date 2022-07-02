Какие курсы валют установили обменники в Беларуси на выходные

Какие курсы валют установили обменники в Беларуси на выходные1
- 2.07.2022, 10:03
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Названы места, где выгоднее всего покупать доллары и евро.
Доллар и евро на этой неделе преимущественно дорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,5838 рубля, а евро — 2,7038 рубля, пишет zerkalo.io.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,68 рубля («Банк ВТБ (Беларусь)»), а ниже всего — 2,5838 рубля («БТА Банк»).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Абсолютбанк» — 2,613 рубля.
Самый высокий курс продажи банками евро — 2,86 рубля («БСБ Банк»), а ниже всего — в «БТА Банк» (2,7038 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в «Абсолютбанк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 2,755 рубля.
Российский рубль банки принимают по 3,8 рубля за 100 российских рублей.
При этом самый высокий курс продажи банками российского рубля — 4,92 рубля за 100 российских рублей («БТА Банк»), а самый низкий — 4,8 рубля («Абсолютбанк», «Белинвестбанк», «Статусбанк», «Технобанк», «Цептербанк»).