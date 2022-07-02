Какие курсы валют установили обменники в Беларуси на выходные 1 2.07.2022, 10:03

1,902

Названы места, где выгоднее всего покупать доллары и евро.

Доллар и евро на этой неделе преимущественно дорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,5838 рубля, а евро — 2,7038 рубля, пишет zerkalo.io.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,68 рубля («Банк ВТБ (Беларусь)»), а ниже всего — 2,5838 рубля («БТА Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Абсолютбанк» — 2,613 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 2,86 рубля («БСБ Банк»), а ниже всего — в «БТА Банк» (2,7038 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Абсолютбанк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 2,755 рубля.

Российский рубль банки принимают по 3,8 рубля за 100 российских рублей.

При этом самый высокий курс продажи банками российского рубля — 4,92 рубля за 100 российских рублей («БТА Банк»), а самый низкий — 4,8 рубля («Абсолютбанк», «Белинвестбанк», «Статусбанк», «Технобанк», «Цептербанк»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».