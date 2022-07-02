Политическая атрофия «мышц» Путина 1 Борис Житнигор, «Обозреватель»

2.07.2022, 10:16

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Больше не Чингачгук.

Ну, собственно говоря, атрофировались у вождя великороссов грудные, да и все остальные мышцы, не только политически, но и вполне себе физически. Не заметить значительное угасание антропометрии "великого и ужасного" в последние годы мог разве что слепой или же беззаветно влюбленный в неадекватность "русского мира" сумасшедший наблюдатель. Да и где там, в принципе, кто-либо у кремлевского "протирателя трона" увидел какие-то брутальные мышечные формы, кои и ранее не поражали изобилием? Ну а сейчас это вечно несущее бред и творящее произвол, совершающее несуразные движения, грызущее ногти и ковыряющееся в носу бренное тело, вероятнее всего, сохраняет целостность благодаря подтяжкам и легендарным "кремлевским таблеткам".

Вот и лидеры G-7 вдруг вспомнили нафталиновую фотку с миниатюрным московским Конаном-завоевателем с вполне варварскими замашками и необъятным комплексом Наполеона. Маленький дяденька на маленькой, смирной лошадке. Всего-то. Ах, да – солнечные очечки такие модные по тем временам. Из свидетельств богатырской удали, – пожалуй, - лысина. Она же, вероятно, - начесана и в следствие глубинной великодержавной мудрости, проявленной в процессе формулирования псевдоисторических измышлений. Но российской пропаганде в свое время традиционно мастеровито и глобально удалось и из этой примитивной "мухи" болезненных амбиций раздуть целого слона уродливых претензий московского царька, чего уж греха таить, - на геополитическое господство. Какой-то извращенно сообразительный ФСБ-шный пиарщик проворно вкинул в информационное поле образ неподражаемо мужественного мачо, который довольно безропотно был усвоен во многих странах.

Хотя в то время где-то весьма долго и заразительно хохотал бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер (не стоит иронизировать по поводу слова "бывший" - была бы Россия нормальной страной, без "обнулений" и многоходовок, Путин бы уже давно заведовал бы только историческим отделом тюремной библиотеки во Владимирском централе), который на момент съемки одиозного снимка поднял бы Путина вместе с лошадью. А сейчас, пожалуй, - только лошадь. Обрюзгшего вождя московитов, будем объективны, - в свои 75 лет Арни бы уже не потянул. Хотя руки у "Терминатора" по-прежнему стальные, и украинцам он очень сочувствует. Попадись ему нынче Путлер, последний испытал бы на себе все превратности сюжета известного в 80-е годы прошлого века фильма "Коммандо" …

Так вот, по обыкновению – мало спортивные, часто весьма грузные и мягкотелые, обремененные масштабными заботами и вполне благополучным существованием, мировые политики, некогда действительно сочли "последнего императора" весьма грозным персонажем. Надменность, угрожающие речи, повсеместные претензии, воинственность, бескомпромиссность, тотальная пропаганда, нефтегазовые доходы, огромная армия, ядерное оружие… Ну и это – многозначительно претенциозный голый торс! Кошмар! Иллюзорно трансформировав всю эту мощь в субъективные качества "великодержавного вождя", его индивидуальную мышечную массу, впечатлительные лидеры развитых государств действительно узрели несокрушимого монстра – навивающего ужас неукротимого русского медведя. Готового и способного рвать, метать, развязать ядерную войну…

На многие злодеяния этот маньяк действительно оказался способен. Но вот только украинские дух, доблесть и свободолюбие ему явно оказались не по зубам. Точнее, проглотить-то Украину он пытается, да вот зубы у хищника посыпались, фингалов наотхватывал, да и тельце агрессора как-то сдуваться начало…Выяснилось, что велика Россия, но глупая, подлая, трусливая она. Да и разорвет ее неизбежно под украинским напором – от злобы, немочи, фантомного величия и больного самомнения. Вон российские мощи, что у страны, что у ее ненормального лидера, обвисли так, что Борис Джонсон и компания не только это наконец разглядели, но и решили поиздеваться над липовым "мачо". Украинская отвага поотбивала штукатурку с хлипкого фасада великодержавия. И оказалось, что имиджевый, политико-экономический, военный и культурно-духовный гипертрофированный пузырь под названием "Россия" - лишь односложный миф, накаченный зловонными домыслами.

Ну и теперь Джонсон призывает соратников показать зарвавшемуся тирану "грудные мышцы" цивилизованного мира и их "жесткость". Джастин Трюдо предлагает верховой заезд с "голыми торсами". А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подхватывает, что "верховая езда – лучшее, что есть на свете"… При этом мудрый Джо Байден глубокомысленно молчит, но не без удовольствия улыбается этим шуткам. Внося свой вклад в коллективное иронизирование над средневековой ущербностью российских дикарей, и в демонстрацию объединенной силы идеологического противодействия террору. Они уже не боятся русского животного гнева. Время страха и сомнений прошло. И сам "медведь", нетерпимостью, кровавой жестокостью и своим проявившимся бессилием, разрушил последнюю пелену иллюзий на счет собственного истинного величия.

И ясно, что уже одной идеологией дело не ограничится. Украина получит полноценное военное и финансовое содействие цивилизованного мира: столько, сколько будет нужно – и по времени, и по количеству. Саммиты последних дней на уровне ЕС, НАТО и G-7 красноречиво подтвердили, что под российскую дудку не только впредь плясать никто не собирается, этой дудкой России теперь предстоит только подавиться.

Слава Украине! Героям Слава!

Борис Житнигор, «Обозреватель»

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