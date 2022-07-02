На рынке труда в Беларуси — серьезные изменения 1 2.07.2022, 10:20

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Эксперты поделились прогнозом, что будет дальше.

Ситуация на белорусском рынке труда за первую половину года кардинально изменилась. Если в начале года это был рынок работника, то сейчас — нанимателя, пишет издание «Белорусы и рынок». Эксперты прогнозируют, что будет дальше происходить на рынке труда.

По данным исследовательского центра rabota.by, в первой половине года наблюдалось резкое сокращение вакансий на рынке (-27% по итогам апреля в сравнении с январем), и достаточно быстрый рост количества резюме (+24% в апреле к январю). При этом больше всего просело количество вакансий в Минске и здесь же наибольший рост количества резюме.

Однако с апреля падение количество вакансий остановилось и с середины мая их число начало возрастать. В результате, к третьей декаде июня количество вакансий снизилось примерно на 14% в сравнении с первым месяцем года. Прирост активных резюме также замедлился и составил около 17% к январю.

Соответственно, как следует из аналитических данных rabota.by, вырос и уровень конкуренции. Если до конца февраля на одну вакансию приходилось около 6,5 резюме, то, например, в апреле в среднем по рынку этот показатель подскочил до 11. В то же время увеличение количества вакансий с мая и замедление темпов роста резюме привели к уменьшению конкуренции: к середине июня она опустилась примерно до 9 резюме на одну вакансию.

Наибольшее сокращение количества вакансий произошло в таких профессиональных сферах как управление персоналом, информационные технологии, маркетинг и реклама, бухгалтерский учет, транспорт и производство.

Соответственно, примерно в этих же сферах произошел пропорциональный рост количества резюме, свидетельствуют данные rabota.by, который является одним из ведущих сервисов в Беларуси по поиску работы и персонала.

«Собственники бизнеса прилагают максимум усилий, чтобы выжить и сохранить бизнес»

Однако в связи с чем связаны произошедшие изменения и как ситуация на рынке труда Беларуси может развиваться дальше?

— Мы, разумеется, почувствовали изменения на рынке труда в первой половине этого года. Если в начале года можно было говорить о том, что рынок труда — это рынок работника, то сейчас это рынок работодателя. Именно они сейчас определяют условия найма новых сотрудников, — отмечает директор кадрового агентства «Коллекция открытий» Ирина Шатковская. — В целом, конечно, если сравнивать с началом года, количество вакансий сократилось и многие компании, которых затронули кризисные явления в экономике, занялись своим выживанием и поставили на паузу наем новых сотрудников. Однако сейчас, в середине года, ситуация гораздо лучше, чем в феврале, и спрос на рабочую силу со стороны корпоративного сектора стал восстанавливаться.

По мнению Ирины Шатковской, скорость этого восстановления будет зависеть от экономической ситуации в стране. «Несмотря на сокращение количества вакансий, мы не наблюдаем, что компании массово идут на сокращение зарплат, скорее, можно говорить о том, что они не растут в условиях новой реальности, — считает директор кадрового агентства „Коллекция открытий“. — Какие другие особенности ситуации на рынке труда можно выделить? Обычно компании, которые обращаются в кадровые агентства, находятся в поиске квалифицированных и высококвалифицированных сотрудников. В этой части изменения, конечно, происходят, поскольку таких работников становится меньше».

Ирина Шатковская привела пример, как агентство искало специалиста на позицию коммерческого директора.

— К нам нужно было закрывать вакансию и мы обратились к восьми коммерческим директорам. Оказалось, что в стране осталась только половина из них. Такое наблюдать печально. Поэтому на фоне отъезда квалифицированных сотрудников за границу спрос на них на внутреннем рынке будет вероятно расти, — уточняет Ирина Шатковская. — Мы общаемся с собственниками бизнеса, они сейчас прилагают максимум усилий, чтобы выжить и сохранить бизнес. Легче сейчас, конечно, тем, кого санкции практически не затронули. Например, один из наших клиентов, который ориентирован на рынок Китая, сейчас свой бизнес активно развивает и нанимает новых сотрудников.

Ирина Шатковская дает совет, как работникам вести в нынешних условиях:

— Если вы сейчас работаете, и компания чувствует себя уверенно, я бы не советовала делать резкие движения, даже если вас что-то не устраивает на текущем месте. При этом речь не идет о ситуации, когда вам поступает предложение о работе вашей мечты. Тогда, как минимум, стоит идти на интервью, разговаривать, пробовать и потом решать — «надо или не надо», получив больше информации.

Директор кадрового агентства «Квадрат» Светлана Коростелева уточняет, что «ситуация на рынке труда в 2022 году постоянно меняется, причем очень сильно».

— После 24 февраля готовность корпоративного сектора нанимать новых работников практически обнулилась. То есть вакансии были, но реально людей тогда редко трудоустраивали, — говорит Светлана Коростелева. — В июне, спустя три месяца после начала резонансных событий в Украине, рынок труда по сравнению с февралем ожил. Компании не только размещают вакансии, но и нанимают новых работников. Однако ситуация на рынке труда совсем не та, что в начале года.

По словам директора кадрового агентства «Квадрат», «сейчас на рынок труда большое влияние оказывают последствия жестких санкций, которые привели к разрушению многих экономических связей».

— Соответственно, будет хорошо, если к концу года на рынке труда появится хотя бы половина тех вакансий, которые исчезли после февраля 2022 года, — уточняет Светлана Коростелева. — В первой половине года мы наблюдали, что из-за сокращения найма со стороны бизнеса снизился спрос на HR-менеджеров. Также на фоне сворачивания маркетинговых бюджетов и релокации компаний мы наблюдали снижение спроса на маркетологов и ИТ-специалистов. Если бизнесу удастся адаптироваться к новой реальности, возможно, к концу года количество вакансий для перечисленных специалистов и вырастет.

Светлана Коростелева говорит, что сейчас есть интерес не только к узким специалистам, но корпоративный сектор также находится в поисках менеджеров по продажам и онлайн-маркетингу.

— Sales-менеджеры нужны компаниям всегда, а маркетологи нужны в основном те, кто может работать с зарубежными рынками, — отмечает эксперт. — Резюмируя, можно предположить следующее: во втором полугодии спрос на рабочую силу будет выше по сравнению с мартом, когда многие работодатели замерли, но ниже по сравнению с началом года, когда бизнес был на подъеме и не ожидал многих стрессовых событий.

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