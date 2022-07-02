Борис Джонсон стал почетным одесситом 1 2.07.2022, 10:26

Подданный Великобритании удостоился этого звания впервые с 1862 года.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы со ссылкой на мэра Геннадия Труханова.

Труханов подписал распоряжение о награждении Джонсона почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней.

Как отмечается, таким образом Джонсон автоматически получает звание почетного гражданина Одессы.

Труханов подчеркнул, что Джонсон стал первым почетным гражданином города – подданным Великобритании, за все время существования награды – с 1862 года.

Война в Украине и позиция Джонсона

25 июня 2022 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вопрос поддержки Украины среди принципиальных вопросов, которые бы он рассматривал как причину вероятной отставки.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасение, что Украина может столкнуться с давлением с целью заключения мирного соглашения с Россией, которая не отвечает ее интересам, из-за экономических последствий войны в Европе.

Джонсон сказал, что последствия того, что президент России Владимир Путин сможет добиться своего в Украине, будут опасны для международной безопасности и станут "долгосрочной экономической катастрофой".

26 июня появилась информация о том, что Джонсон намерен организовать встречу Зеленского с королевой Елизаветой II.

26 июня 2022 года Джонсон заявил о том, что "надавит" на несколько стран, чтобы помочь Украине с оружием.

29 июня 2022 года Джонсон назвал российского диктатора Владимира Путина "изгоем", но призвал партнеров G20 не бойкотировать саммит, если глава Кремля туда все таки приедет.

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