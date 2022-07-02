Войне без ограничений: когда ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту 5 2.07.2022, 10:30

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Атака действительно возможна.

Вооруженные Силы Украины готовы нанести удар по Крымскому посту, если возникнет такая потребность. Однако для этого нужно выбрать момент, когда уничтожение объекта нанесет максимальный ущерб России.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время интервью на "Фейгин Live", передает unian.net.

Он отметил, что атака на Крымский мост действительно возможна. Но пока трудно говорить о каких-то конкретных планах украинского командования.

"Сантиментов никто не чувствует. Надо будет - ударим по Крымскому мосту, в правильный момент, в нужное время. Не вопрос", – сказал Арестович.

"Но придет момент и... Дальше посмотрим. В этой войне уже давно нет никаких ограничений", – подытожил Арестович.

Перспективы удара по Крымскому мосту

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.

21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность атаки Украины на Крымский мост.

Недавно украинская разведка получила подробную техническую документацию Крымского моста.

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