«Возвращаются ночью с музыкой»: что происходит в жару на пляже в Дроздах 2.07.2022, 10:37

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Лукашисты не могут уснуть.

В Беларуси — жара. А это значит, что на городских пляжах кипит жизнь. Вдоль тротуаров и обочин выстраиваются километровые очереди из машин. Пока дойдешь до транспорта, хочется вернуться обратно к воде. В такие моменты думаешь, как же здорово жить рядом с водой — все в пешей доступности. Одним из самых доступных пляжей в Минске являются Дрозды. Вот уже который день там собираются сотни человек, чтобы поиграть под музыку в волейбол, устроить пикник и порезвиться в воде. Realt посмотрел, как отдыхают на пляже в поселке с элитной частной застройкой и спросил владельцев коттеджей, каково жить у водохранилища летом, когда сюда съезжается столько людей.

Мы приехали на пляж в будний день к 5 вечера. Большинство пассажиров маршруток и автобусов шли с нами за компанию в направлении к горячему песку и прохладной воде. Вдоль первой линии застройки впритык стоят десятки машин. Медленно проезжают такси, чтобы случайно не подрезать молодых людей на самокатах.

Друг за другом идут компании молодых ребят. Даже высокий забор не спасает от бесконечных разговоров у ворот. В такие моменты жаль собак, которые без умолку рычат и лают на прохожих: как никак круглый год — тишина, а тут — поток людей на пляж и с пляжа.

На самом пляже — солдаут — покрывала лежат вплотную к воде, одна музыка заглушает другую. В воде ситуация не лучше. Дети под присмотром родителей у берега создают свое море, чуть дальше молодежь веселиться, подбрасывает друг друга в воду. Не оторвать глаз от их кувырков.

Какой отдых на природе без перекуса? Люди берут с собой фрукты, чипсы, кто-то заказывал доставку. Из леса доносится манящий запах шашлыка. А вот энергетические напитки и пиво на глаза попадаются чаще, чем питьевая вода. Людей не пугает ни температура, ни наличие милиционеров у берега. Те, кто о перекусе заранее не подумал, могут приобрести кукурузу, мороженое и питье в небольших ларьках.

На территории организованы туалеты, не должно возникать вопросов и с мусором, ведь в нескольких метрах от песчаного пляжа установлены мусорные баки. Каждое утро здесь убирают коммунальные службы, поэтому зеленые зоны в целом довольно чистые, а вот в песке чего только не найти. Здесь торчит и закопанная упаковка из-под чипсов, и окурки. Рядом лежит баночка с жидкостью для электронных сигарет, а волны выбрасывают на берег то ли пакет, то ли презерватив, отправляя его к забытым малиновым трусам.

Ближе к вечеру людей становится все больше, а машинам нет конца. Автомобилисты оставляют свой транспорт вдоль улиц и перегораживают въезд на некоторые участки. Местная жительница говорит, что отсутствие парковки - самая большая проблема этого пляжа в летнее время. Но на отдыхающих не обижается.

— Машин очень много, но людям же нужно где-то отдыхать, поэтому все прекрасно понимаю, — делится мнением женщина. — Я сама туда не хожу, а муж частенько прогуливается по парку. Люди никогда проблем не создавали, все цивилизованно и спокойно.

Александр живет далековато от пляжа, но все равно сталкивается с тем, что не может заехать на участок или припарковать автомобиль неподалеку. Помимо этого, приходится закрывать в спальне окно, так как отголоски веселья не затихают и ночью.

— Порой непонятно, день на дворе или ночь. Возвращаются в три часа ночи с громкой музыкой. Раньше про этот пляж особо никто не знал, столько людей не было, а сейчас Лебяжий расстроился и все жители ходят сюда купаться, ведь у них есть только набережная.

Мужчина тоже относится ко всему с пониманием. Отмечает, что пляж каждое утро убирают и в целом все сделано для людей. Порой ему и самому приходится прибирать пустые бутылки, оставленные отдыхающими рядом с его домом.

— Ну что поделать. Молодежь — есть молодежь. Но жить рядом с водохранилищем прикольно, если опустить данные моменты.