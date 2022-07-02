Сувалкская ловушка для Лукашенко 12 2.07.2022, 10:52

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Путин настойчиво потребовал от диктатора исполнения «союзнического долга».

Крайне тревожная информация одномоментно поступила от нескольких конфидентов, пишет телеграм-канал «Минская семибоярщина».

Основной темой «завидовских» переговоров Путина и Лукашенко стала ситуация вокруг «калининградского транзита» и Сувалкского коридора. В «практической плоскости» та же проблема одновременно прорабатывалась министрами обороны Шойгу и Хрениным.

Путин настойчиво потребовал от Лукашенко исполнения «союзнического долга». Рамки участия в грядущей «операции транспортной деблокады» Калининградской области были очерчены бескомпромиссно. Кремль решил ответить на блокировку транзита. Лукашенко отведена роль «застрельщика».

Ключевая точка плана – прорывной стокилометровый сувалкский вектор вдоль польско-литовской границы, от Беларуси до калининградского анклава. Москва обязала Лукашенко публично заявить: «белорусские» системы ПВО безусловно обеспечат полную безопасность гуманитарного воздушно-транспортного российского конвоя над Сувалкским коридором. Губернатор Калининграда, ряд депутатов госдумы планово «подсветили» проведение широкомасштабной авиапереброски. Кремль убежден – достаточно «безбашенного» заявления Лукашенко и евроструктуры моментально отменят транзитные санкции.

В противном случае реальное положение может оказаться весьма затруднительным. Если Путин все же примет решение направить российский воздушно-транспортный конвой в Калининград ситуация станет тупиковой.

Вернувшись «домой», Лукашенко в большую игру пока не вступил. Медлит. Вдогонку с «увещеваниями» в Минск отправили интенсификатора Лаврова.

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