Сувалкская ловушка для Лукашенко

Сувалкская ловушка для Лукашенко12
- 2.07.2022, 10:52
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Путин настойчиво потребовал от диктатора исполнения «союзнического долга».
Крайне тревожная информация одномоментно поступила от нескольких конфидентов, пишет телеграм-канал «Минская семибоярщина».
Основной темой «завидовских» переговоров Путина и Лукашенко стала ситуация вокруг «калининградского транзита» и Сувалкского коридора. В «практической плоскости» та же проблема одновременно прорабатывалась министрами обороны Шойгу и Хрениным.
Путин настойчиво потребовал от Лукашенко исполнения «союзнического долга». Рамки участия в грядущей «операции транспортной деблокады» Калининградской области были очерчены бескомпромиссно. Кремль решил ответить на блокировку транзита. Лукашенко отведена роль «застрельщика».
Ключевая точка плана – прорывной стокилометровый сувалкский вектор вдоль польско-литовской границы, от Беларуси до калининградского анклава. Москва обязала Лукашенко публично заявить: «белорусские» системы ПВО безусловно обеспечат полную безопасность гуманитарного воздушно-транспортного российского конвоя над Сувалкским коридором. Губернатор Калининграда, ряд депутатов госдумы планово «подсветили» проведение широкомасштабной авиапереброски. Кремль убежден – достаточно «безбашенного» заявления Лукашенко и евроструктуры моментально отменят транзитные санкции.
В противном случае реальное положение может оказаться весьма затруднительным. Если Путин все же примет решение направить российский воздушно-транспортный конвой в Калининград ситуация станет тупиковой.
Вернувшись «домой», Лукашенко в большую игру пока не вступил. Медлит. Вдогонку с «увещеваниями» в Минск отправили интенсификатора Лаврова.