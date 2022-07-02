Российские военные массово пишут рапорта на увольнение и бунтуют

Российские военные массово пишут рапорта на увольнение и бунтуют1
- 2.07.2022, 11:04
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Перехвачен разговор оккупанта с матерью.
Российские военные отказываются выполнять приказы своего руководства на войне против Украины, а также массово пишут рапорты на увольнение из армии.
Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР разговора оккупанта с матерью.
В перехвате россиянин рассказывает матери, что недавно написал рапорт на увольнение из армии. Он говорит, что рапорты написали и другие военные его подразделения и отдали старшему офицеру.
«Стопка (рапортов - ред.) у него здоровая набралась... Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там видно будет», - сказал он.
Мать сказала сыну, что оставляла жалобу на сайте Министерства обороны РФ. Впрочем, если не придет ответ, нужно обращаться в военную прокуратуру. Говорит, что собирается искать юриста.
«Не надо нанимать. Сейчас все решим. Народ уже все бунтует. Отказывается выполнять приказы», - отвечает ей сын.
Также по информации разведчиков, россияне платят взятки за «демобилизацию» с войны.