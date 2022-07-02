Начальник Генштаба РФ Герасимов прибыл в Украину?4
- 2.07.2022, 11:18
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Российские пропагандисты опубликовали видео, похожее на фейк.
Неужели начальник Генштаба ВС РФ Герасимов прибыл на временно оккупированную территорию Украины?
Российские СМИ сообщают, что он проверил «задействованные в зоне "спецоперации" в Украине российские подразделения».
На опубликованных кадрах Герасимов, как заметили журналисты, находится в командном пункте, который на прошлой неделе посетил министр обороны РФ Шойгу.
«Жаль, что туда не прилетело», — пишет УНИАН.
«Вместе с тем, из опубликованного видео сложно понять, действительно ли Герасимов в Украине, или это очередной российский фейк», — отмечает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.