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Начальник Генштаба РФ Герасимов прибыл в Украину?

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  • 2.07.2022, 11:18
  • 3,510
Начальник Генштаба РФ Герасимов прибыл в Украину?

Российские пропагандисты опубликовали видео, похожее на фейк.

Неужели начальник Генштаба ВС РФ Герасимов прибыл на временно оккупированную территорию Украины?

Российские СМИ сообщают, что он проверил «задействованные в зоне "спецоперации" в Украине российские подразделения».

На опубликованных кадрах Герасимов, как заметили журналисты, находится в командном пункте, который на прошлой неделе посетил министр обороны РФ Шойгу.

«Жаль, что туда не прилетело», — пишет УНИАН.

«Вместе с тем, из опубликованного видео сложно понять, действительно ли Герасимов в Украине, или это очередной российский фейк», — отмечает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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