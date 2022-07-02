Немецкая САУ PzH 2000 эффектно отработала по российским захватчикам 3 2.07.2022, 12:01

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Видеофакт.

Украина получает все более широкий ассортимент военного вооружения от западных партнеров. Среди них и немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые эффективно стреляют по позициям врага.

Министерство обороны Украины опубликовало видео работы самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 года по российским захватчикам на восточных рубежах.

Там отметили и преимущества, которыми обладают немецкие гаубицы. Среди них быстрострельность, точность, эффективное использование боеприпасов и минимальное время поражения цели и отход с боевой позиции.

Последнее очень важно. Ведь благодаря автоматизированным системам эту артиллерийскую установку не нужно пристреливать. Оккупанты даже не успеют понять, где именно стоит PzH 2000, ведь первый выстрел полетит сразу в цель. А после этого САУ может сразу отойти на безопасное расстояние, выйдя из возможной зоны поражения.

Современное вооружение для украинских военных

Panzerhaubitze 2000 или сокращенно PzH 2000 – это немецкая 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка. Она стоит на вооружении во многих армиях мира. Украинские военные тоже просили предоставить ее для защиты от российского агрессора. И получили ее. Для этого наши артиллеристы прошли необходимое обучение, чтобы правильно ею пользоваться. Ведь для обслуживания этой пушки нужно 5 человек. Сколько именно Panzerhaubitze 2000 было передано украинской армии – не указано.

PzH 2000 стала шестым видом артиллерии 155-миллиметрового калибра, который используют украинские военные. Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar.

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