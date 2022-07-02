Аркадий Бабченко вернул свой аккаунт в «Фейсбуке» 4 2.07.2022, 12:09

1,894

Пользователи сети провели кампанию в поддержку журналиста.

Три дня назад «Фейсбук» удалил аккаунт известного своими яростными антипутинскими взглядами журналиста Аркадия Бабченко.

Журналист, имевший в социальной сети около 300 тысяч подписчиков и огромную популярность из-за бескомпромиссных постов, рассказал, как это произошло, и призвал к кампании солидарности:

«Ну, вот и все. Мне отключили аккаунт. С тремястами тысячами подписчиков. Не слабо так. Спасибо за информационную поддержку, Марк! Я очень благодарен тебе за то, что ты так трепетно относишься к чувствам убийц. Я же мог обидеть фашиста, выпустившего ракету по ТЦ Кременчуга. Сволочь я такая.

У меня к вам просьба. Если не сложно. Напишите пост на «Фейсбуке» в поддержку.

Официального представителя Украины при «Фейсбук» зовут Катерина Крук. Вот ее аккаунт.

Если не сложно, тэгните ее, или напишите Катерине - так мол, и так, у вас тут чувачка с мировым именем пожизненно удалили, нехорошо, эль-шкандаль прям какой-то.

Да и вообще распространите информацию», — заявил Аркадий Бабченко.

Сегодня утром «Фейсбук» восстановил аккаунт Аркадия Бабченко.

«В общем, спасибо вам, братцы. Всем, кто писал представителю Украины при «Фейсбук» Катерине Крук, кто расшаривал информацию, кто помогал…

Короче, я вернулся. Опять.

И снова здравствуйте», — написал Аркадий Бабченко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».