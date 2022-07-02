Аркадий Бабченко вернул свой аккаунт в «Фейсбуке»4
- 2.07.2022, 12:09
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Пользователи сети провели кампанию в поддержку журналиста.
Три дня назад «Фейсбук» удалил аккаунт известного своими яростными антипутинскими взглядами журналиста Аркадия Бабченко.
Журналист, имевший в социальной сети около 300 тысяч подписчиков и огромную популярность из-за бескомпромиссных постов, рассказал, как это произошло, и призвал к кампании солидарности:
«Ну, вот и все. Мне отключили аккаунт. С тремястами тысячами подписчиков. Не слабо так. Спасибо за информационную поддержку, Марк! Я очень благодарен тебе за то, что ты так трепетно относишься к чувствам убийц. Я же мог обидеть фашиста, выпустившего ракету по ТЦ Кременчуга. Сволочь я такая.
У меня к вам просьба. Если не сложно. Напишите пост на «Фейсбуке» в поддержку.
Официального представителя Украины при «Фейсбук» зовут Катерина Крук. Вот ее аккаунт.
Если не сложно, тэгните ее, или напишите Катерине - так мол, и так, у вас тут чувачка с мировым именем пожизненно удалили, нехорошо, эль-шкандаль прям какой-то.
Да и вообще распространите информацию», — заявил Аркадий Бабченко.
Сегодня утром «Фейсбук» восстановил аккаунт Аркадия Бабченко.
«В общем, спасибо вам, братцы. Всем, кто писал представителю Украины при «Фейсбук» Катерине Крук, кто расшаривал информацию, кто помогал…
Короче, я вернулся. Опять.
И снова здравствуйте», — написал Аркадий Бабченко.