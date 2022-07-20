Игорь Яковенко: В случае вторжения в Украину режим Лукашенко рухнет 20.07.2022, 1:00

Игорь Яковенко

У диктатора нет поддержки внутри страны.

Диктатор лукашенко продолжает искать «отмазки» для Путина, почему сейчас он не может вмешаться в войну.

Когда станет ясно, что они (россияне — прим.) проиграли окончательно, Лукашенко, вероятно, попытается переметнуться на другую сторону, хвастаясь, что дал сопротивление Путину и не вступил в войну. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко.

По его словам, при всей внешней эпатажности и имидже колхозного или картофельного фюрера Лукашенко обладает большей живучестью и более изощренным политическим маневрированием, чем Путин.

В отличие от Путина, он (Лукашенко – прим.) привык быть в условиях политического выживания, – охарактеризовал Яковенко.

Следовательно, диктатор будет всеми силами противиться тому, чтобы его втянули в войну с Украиной.

«Он понимает, что в отличие от Путина, у него нет поддержки внутри страны, а при непосредственном вторжении белорусских войск в Украину, неизбежно будет уничтожена значительная часть его силовиков. Конечно же, в этой ситуации режим Лукашенко просто рухнет», – объяснил журналист.

Он добавил, что Лукашенко может и будет продолжать предоставлять свою территорию в пользование России, но не больше.

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