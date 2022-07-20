Украина приглашает производителей оружия из стран-партнеров протестировать новое вооружение на поле боя 20.07.2022, 3:00

Об этом заявил министр обороны Украины.

Украина приглашает производителей оружия протестировать продукцию на поле боя против россиян. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council, 19 июля, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я думаю, для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии или для наших турецких партнеров это хороший шанс протестировать их вооружение. Поэтому давайте нам инструменты, мы закончим работу – и у вас будет новая информация», – сказал он.

Министр отметил, что Украина сейчас является, по сути, «испытательным полигоном».

«Много оружия сейчас тестируется в настоящих условиях боя против российской армии, у которой есть много своих современных систем. У них есть интеллектуальные средства радиоэлектронной борьбы и связи, средства противовоздушной обороны, крылатые ракеты и баллистические ракеты, а также другое оборудование. Мы делимся всей информацией и опытом с нашими партнерами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага», – добавил Резников.

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