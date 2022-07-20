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Украина приглашает производителей оружия из стран-партнеров протестировать новое вооружение на поле боя

  • 20.07.2022, 3:00
Украина приглашает производителей оружия из стран-партнеров протестировать новое вооружение на поле боя

Об этом заявил министр обороны Украины.

Украина приглашает производителей оружия протестировать продукцию на поле боя против россиян. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council, 19 июля, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я думаю, для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии или для наших турецких партнеров это хороший шанс протестировать их вооружение. Поэтому давайте нам инструменты, мы закончим работу – и у вас будет новая информация», – сказал он.

Министр отметил, что Украина сейчас является, по сути, «испытательным полигоном».

«Много оружия сейчас тестируется в настоящих условиях боя против российской армии, у которой есть много своих современных систем. У них есть интеллектуальные средства радиоэлектронной борьбы и связи, средства противовоздушной обороны, крылатые ракеты и баллистические ракеты, а также другое оборудование. Мы делимся всей информацией и опытом с нашими партнерами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага», – добавил Резников.

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