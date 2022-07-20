Зеленский: У рыб и рапанов в Черном море достоинства больше, чем у офицеров флота России 20.07.2022, 5:00

Владимир Зеленский

Президент Украины назвал российских офицеров «тряпками».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал офицеров российского флота, которые запускают ракеты по мирным жителям Украины, «тряпками», которые не имеют достоинства.

Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

Президент Украины отметил, что каждые сутки оккупанты дают очередные основания для признания России государством-террористом.

Прошлой ночью они нанесли удар семью ракетами «Калибр» морского базирования по селу в Одесской области.

«Это не дешевые и не простые ракеты – Россия очень гордилась ими. И куда они попали? Обычное деревенское поле и неработающая ферма, сельские дома, придомовые постройки, лицей, Дом культуры. Никакого военного смысла. Это просто террор», – сказал Зеленский.

В результате удара травмированы шестеро местных жителей, среди которых 5-месячный ребенок. Им оказывается вся необходимая помощь.

«Вот такие мишени у российских крылатых ракет. И какими же нужно быть тряпками, чтобы выполнять команды на такие ракетные удары по мирным селам и городам? Даже у рыб и рапанов в Черном море достоинства больше, чем у офицеров российского флота», – отметил президент.

Он напомнил, что за прошедшие сутки российским обстрелам подверглись еще Никополь и другие населенные пункты Днепропетровской области, а также Харьковская область, Николаев, Краматорск, Славянск, Торецк и другие города Донбасса. В результате ударов – много погибших и раненых, отметил Зеленский.

«Вооруженные Силы Украины, наша разведка все равно обеспечат ответные удары, и наше государство установит личности каждого российского преступника, кто виноват в терроре против украинцев», – заверил Зеленский.

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