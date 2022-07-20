Украинские военные уничтожили в Лазурном сверхсовременную российскую РЛС

Украинские военные уничтожили в Лазурном сверхсовременную российскую РЛС1
- 20.07.2022, 7:33
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Техника находилась в более чем в 100 км от позиций ВСУ.
Украинские военные точным ударом уничтожили современный российский комплекс ПВО "Подлет" в Лазурном Херсонской области.
Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
ВСУ удалось уничтожить РЛС 48Я6-К1 "Подлет" более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают подразделения украинской армии.
"Подлет" – это твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора, которая способна выявлять воздушные цели на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.
Данная РЛС предназначена для выдачи целеуказания для ЗРК С-300, С-400 и т.д. Поставки "Подлетов" в российскую армию начались в 2015 году.