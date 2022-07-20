В ООН назвали виновных в незаконной посадке самолета Ryanair в Беларуси 3 20.07.2022, 7:43

12,294

Фото: onliner.by

Угроза взрыва бомбы в отношении рейса была заведомо ложной.

Международная организация гражданской авиации, которая является структурным подразделением ООН, впервые обвинила белорусских чиновников в незаконной посадке рейса Ryanair с целью ареста журналиста Романа Протасевича.

Об этом сообщает Reuters.

Самолет направлялся из Афин в Вильнюс в мае 2021 года, когда белорусские диспетчеры приказали ему приземлиться в Минске, сославшись на угрозу взрыва. Как только он оказался на земле, белорусский журналист Роман Протасевич был задержан.

"Совет признал, что угроза взрыва бомбы в отношении рейса была заведомо ложной и создавала угрозу его безопасности, а кроме того, что угроза была доведена до сведения летного экипажа по указанию высших должностных лиц правительства Беларуси", — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».