Еще больше HIMARS: США предоставят Украине очередной пакет военной помощи 20.07.2022, 7:49

2,542

Заявление координатора Совета нацбезопасности Джона Кирби.

На текущей неделе администрация лидера США Джо Байдена объявит о выделении Украине очередного пакета военной помощи для Украины, который будет включать дополнительные ракетные системы HIMARS, говорится в заявлении координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джона Кирби.

"Мы продолжим оказывать Украине исторический уровень помощи в области безопасности. Позже на этой неделе администрация объявит о следующем пакете вооружений и оборудования для Украины. Он будет включать больше HIMARS, которые украинцы очень эффективно используют для создания разницы на поле боя", - отметил он.

По информации американского чиновника, в этом пакете также будут дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты для РСЗО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».