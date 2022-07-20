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Еще больше HIMARS: США предоставят Украине очередной пакет военной помощи

  • 20.07.2022, 7:49
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Еще больше HIMARS: США предоставят Украине очередной пакет военной помощи

Заявление координатора Совета нацбезопасности Джона Кирби.

На текущей неделе администрация лидера США Джо Байдена объявит о выделении Украине очередного пакета военной помощи для Украины, который будет включать дополнительные ракетные системы HIMARS, говорится в заявлении координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джона Кирби.

"Мы продолжим оказывать Украине исторический уровень помощи в области безопасности. Позже на этой неделе администрация объявит о следующем пакете вооружений и оборудования для Украины. Он будет включать больше HIMARS, которые украинцы очень эффективно используют для создания разницы на поле боя", - отметил он.

По информации американского чиновника, в этом пакете также будут дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты для РСЗО.

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