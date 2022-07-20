Армия России пытается скрыть свой позор 2 20.07.2022, 7:57

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Почему оккупанты массово бегут из Украины и разрывают контракты.

Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации один за другим отказываются воевать в Украине. Стали известны новые факты о массовых демаршах контрактников из разных регионов России. Причем их командование в попытках предотвратить "позор" не гнушалось самых грязных методов – опасаясь гнева Москвы.

Подробнее об этом читайте в материале obozrevatel.com.

Расплата "боевых бурят"

Самый последний громкий скандал, связанный с армией РФ, произошел после того, как стало известно о возвращении домой 150 бурят, отказавшихся воевать в Украине. Об этом рассказала глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова.

По ее словам, все эти военнослужащие разорвали контракт с минобороны РФ, однако это далось им непросто. Всех их запугивали, угрожали уголовным преследованием и держали за колючей проволокой в лагере в "ЛНР".

Еще более 500 бурят обратились в фонд за помощью – все они также хотят вырваться из Украины. Некоторые подали рапорты о расторжении контракта еще три недели назад и тоже подверглись "террору": военнослужащих закрыли в комендатуре и стали запугивать последствиями, а рапорты рвали на клочки.

Сами же солдаты армии страны-агрессора опасаются, что их бросят на передовую без экипировки – чтобы по-тихому избавиться. Как говорится, нет тела – нет дела.

Среди отказников – много военнослужащих 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (воинская часть № 32364, дислоцированная в Улан-Удэ). А до этого "бунт" устроили жены военных 5-й отдельной танковой Тацинской бригады, базирующейся в Бурятии. Они записали видеообращение к главе республики Алексею Цыденову с просьбой вернуть мужей домой. Мол, практически все контужены, сильно болеют, истощены морально и физически.

По словам военного эксперта, участника многочисленных миротворческих миссий ООН Владислава Волошина, буряты в подавляющем большинстве на войну идут для заработка. Ведь в их депрессивном регионе это едва ли не единственный способ выбраться из нищеты.

"Представители других народов, которых также немало в армии России, "боевых бурят" считают туповатыми, но дисциплинированными и решительными, поэтому командование охотно использует их как "пушечное мясо", когда "русских – жалко"… Подавляющее большинство этих "воинов" злоупотребляют алкоголем и легкими наркотиками. Грабежи и убийства мирного населения они считают приемлемыми для войны, для них это как охота со славой, трофеями и добычей", – поделился Волошин.

Однако реальность оказалась иной, чем они представляли. Российские военнослужащие еще в январе были заброшены из Сибири в Беларусь, откуда 24 февраля перешли границу Украины. Буряты были среди тех, кто особенно зверствовал, например, на территории Киевской области, и впоследствии получили жесткий ответ. Этим и объясняется то, что эта народность, как и дагестанцы, оказались рекордсменами по количеству "двухсотых" в армии России.

По информации вице-президента фонда "Свободная Бурятия" Виктории Маладаевой, в регионе не осталось практически ни одной семьи, которую бы не затронула война. Понимая это и осознавая, что в любой момент могут стать "грузом 200", буряты начали массово бежать из Украины.

Дагестанцы сложили оружие

Еще один яркий пример – триста военнослужащих 136-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 63354) г. Буйнакск Республики Дагестан одновременно сложили оружие и, не дождавшись увольнения, уехали из Украины. Это формирование входит в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа России.

Сейчас скандальным делом о дезертирстве занимается военная прокуратура страны-агрессора. Часть военнослужащих, многие из которых долго лечилась от обморожений и многочисленных травм, под давлением родственников и местных властей вернулись обратно в Украину, другие наотрез отказались и уволились – даже перед лицом угрозы уголовного преследования.

Но боятся они не только отсидки в "родной" тюрьме. Ранее Главное управление разведки МОУ опубликовало список из более 3,3 тысячи российских оккупантов из этой 136-й отдельной мотострелковой бригады (можно ознакомиться тут).

Все они совершали военные преступления против мирного населения Украины, а этого у нас не простят и не забудут.

Часть российских военнослужащих отказываются даже пересекать границу Украины и таким образом спасают свои жизни.

Много беглецов было и в рядах Росгвардии (в частности, отказывались воевать бойцы ОМОна и СОБРа) – причем из разных регионов. Сейчас же на первом месте по "осознанию реальности" именно ВС РФ.

После мощных и ювелирно точных ударов из нового вооружения, которое поступило в ВСУ, деморализованные российские оккупанты делают все, чтобы избежать страшной участи. Даже если для этого придется отсидеть, потому что жизнь – дороже.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине были ликвидированы уже 38 550 оккупантов.

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